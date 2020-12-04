Казахстан с 22 декабря начнет производство российского "Спутника V"

Казахстан с 22 декабря начнет производство российской вакцины "Спутник V". По словам премьер-министра страны Аскара Мамина, об этом имеется договоренность с президентом России Владимиром Путиным.

"Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур", - сообщил Мамин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

При этом Казахстан ведет разработку собственной вакцины. 29 ноября завершились первая и вторая фаза клинических испытаний, в результате которых не было зафиксировано побочных действий, а вот антитела к коронавирусу у добровольцев образовались. С 25 декабря начинается третья фаза клинических испытаний, в ходе которой будут привиты 3 тыс. добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. При этом в декабре планируется произвести 2 млн доз казахстанской вакцины.