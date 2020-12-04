04 Декабря 2020
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Фазлиддин Гаибназаров (2020) | Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Фазлиддин Гаибназаров провел тренировки для сборной УрГЭУ по боксу

Чемпион Олимпийских игр по боксу — 2016 в Рио-де-Жанейро Фазлиддин Гаибназаров провел персональные тренировки для членов сборной УрГЭУ по боксу. С узбекистанским боксер-профессионалом студенты смогли встретиться в фитнес-клубе "Евразия" спортивного комплекса вуза, куда и пришел Гаибназаров для подготовки к турниру "Вечер профессионального бокса".

Фазлиддин Гаибназаров(2020)|Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Напомним, что поединок с участием боксеров из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины пройдет 5 декабря на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Место для тренировки спортсмену подсказал друг – тренер по борьбе и преподаватель физической культуры УрГЭУ Санжар Эргашев.

По его словам, он дружит с Фазлиддином еще со времен совместного обучения в спортивном интернате. Поскольку спортсмен плохо знает Екатеринбург и места, где можно было бы тренироваться, Эргашев предложил в качестве такового зал бокса вуза, что и привело к знакомству со студентами.

"Несмотря на то, что в Екатеринбурге очень холодно зимой, по сравнению с погодой в Узбекистане, этот город очень тепло меня принял. В вашем университете созданы прекрасные условия для подготовки спортсменов. Я занимаюсь боксом, но также люблю и другие единоборства, приятно, что в УрГЭУ также развивают самбо и тхэквондо", — поделился впечатлениями Фазлиддин Гаибназаров.

Фазлиддин Гаибназаров(2020)|Фото: Пресс-служба УрГЭУ

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, мастер-класс от Фазлиддина Гаибназарова стал одним из этапов подготовки к участию в Универсиаде — 2020. Сейчас сборная команда УрГЭУ активно готовится к этим соревнованиям.

"Мы безумно рады возможности потренироваться с чемпионом. Он отработал с нами технику ударов на лапах, дал несколько советов и хорошенько нас замотивировал. Тренировка получилась очень душевной. Желаем Фазлиддину победы на предстоящем турнире и будем следить за его дальнейшими успехами", — рассказали члены сборной УрГЭУ по боксу, студенты Зохиршох Шарипов и Шохжахон Тухтамирзаев.

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Фазлиддин Гаибназаров провел тренировки для сборной УрГЭУ по боксу

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Теги: Фазлиддин Гаибназаров, тренировки, УрГЭУ, бокс, студенты



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