Фазлиддин Гаибназаров провел тренировки для сборной УрГЭУ по боксу

Чемпион Олимпийских игр по боксу — 2016 в Рио-де-Жанейро Фазлиддин Гаибназаров провел персональные тренировки для членов сборной УрГЭУ по боксу. С узбекистанским боксер-профессионалом студенты смогли встретиться в фитнес-клубе "Евразия" спортивного комплекса вуза, куда и пришел Гаибназаров для подготовки к турниру "Вечер профессионального бокса".

Напомним, что поединок с участием боксеров из России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины пройдет 5 декабря на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Место для тренировки спортсмену подсказал друг – тренер по борьбе и преподаватель физической культуры УрГЭУ Санжар Эргашев.

По его словам, он дружит с Фазлиддином еще со времен совместного обучения в спортивном интернате. Поскольку спортсмен плохо знает Екатеринбург и места, где можно было бы тренироваться, Эргашев предложил в качестве такового зал бокса вуза, что и привело к знакомству со студентами.

"Несмотря на то, что в Екатеринбурге очень холодно зимой, по сравнению с погодой в Узбекистане, этот город очень тепло меня принял. В вашем университете созданы прекрасные условия для подготовки спортсменов. Я занимаюсь боксом, но также люблю и другие единоборства, приятно, что в УрГЭУ также развивают самбо и тхэквондо", — поделился впечатлениями Фазлиддин Гаибназаров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, мастер-класс от Фазлиддина Гаибназарова стал одним из этапов подготовки к участию в Универсиаде — 2020. Сейчас сборная команда УрГЭУ активно готовится к этим соревнованиям.

"Мы безумно рады возможности потренироваться с чемпионом. Он отработал с нами технику ударов на лапах, дал несколько советов и хорошенько нас замотивировал. Тренировка получилась очень душевной. Желаем Фазлиддину победы на предстоящем турнире и будем следить за его дальнейшими успехами", — рассказали члены сборной УрГЭУ по боксу, студенты Зохиршох Шарипов и Шохжахон Тухтамирзаев.