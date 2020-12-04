Ущерб от ледяного шторма в Приморье предварительно оценили в миллиард рублей

Предварительная сумма ущерба от циклона, обрушившегося на Приморский край в ноябре, превышает миллиард рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Окончательная сумма ущерба станет известна после ликвидации всех последствий разгула стихии. Режим ЧС в крае не снят.

Сегодня специалисты окончательно восстановили энергоснабжение острова Русский во Владивостоке. Продолжается очистка от наледи стальных тросов и конструкций вантового моста на остров. Возобновить движение по переходу планируют на следующей неделе, сообщает Regnum.

Напомним, в ночь на 19 ноября в крае начались осадки в виде снега, перешедшие в ледяной дождь. Это вызвало обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. Десятки тысяч людей остались без тепла, электроэнергии, водоснабжения. В регионе введен режим ЧС регионального уровня.