04 Декабря 2020
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новые трамваи от Уралтрансмаша, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

"Уральский завод транспортного машиностроения" требуют признать банкротом

АО "Уральский завод транспортного машиностроения" потребовали признать банкротом. Соответствующее заявление поступило 3 декабря в Арбитражный суд Свердловской области.

Как сообщается в электронной картотеке дел, его подало ООО "Ферростил". В заявлении организация просит признать ответчика – "Уралтрансмаш" – банкротом, поскольку завод является должником.

Сумма долга в картотеке не уточняется. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Напомним, недавно в Екатеринбурге начал курсировать полностью низкопольный скоростной инновационный трамвай 71-418 от "Уралтрансмаша". В прошлом году жители города положительно оценили новый трамвай, который был представлен на выставке "Иннопром".

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"Уральский завод транспортного машиностроения" требуют признать банкротом

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Теги: Уралтрансмаш, банкротство, суд



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