В Китае ввели "период охлаждения" при разводе, чтобы снизить их количество

С 1 января 2021 года в соответствии с новым Гражданским кодексом КНР в бракоразводном процессе будет так называемый "период охлаждения". Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на "Фэнхуанван".

Бракоразводный процесс будет состоять теперь из пяти этапов. Вначале подается заявление о расторжении брака, а орган регистрации принимает его к рассмотрению. Третьим этапом является "период охлаждения". Он наступает в момент поступления в орган совместного заявления пары о расторжении брака и длится 30 дней. Если за это время хотя бы один из супругов передумает и подаст заявление об отказе, то процедура останавливается. Кроме того, если в течение 30 дней после "периода охлаждения" супруги не обратились за выдачей свидетельства о разводе, их заявление о расторжении брака считается отозванным.

Если супруги все же намерены развестись, то орган регистрации изучает вопрос и по результатам изучения, опроса свидетелей (если нужно) выносится официальное решение о расторжении брака. Это четвертый и пятый этап процесса.

Китайские власти отмечают, что такая процедура призвана оградить граждан от импульсивных необдуманных решений. То есть им дается еще месяц хорошо подумать, стоит ли разрушать семью, ведь их могут связывать дети, имущество, кредиты, совместные интересы и др.

"Период охлаждения" не будет наступать в случае так называемого "семейного насилия". Их будут рассматривать суды в особом порядке.

Усложнение процедуры развода может быть вызвано беспокойством демографией в Китае. Вопреки распространенному мнению, в Китае с демографией все довольно плохо: рождаемость давно ниже уровня воспроизводства, население быстро и сильно стареет, а несколько лет назад началось и сокращение трудоспособного населения, что ставит под вопрос дальнейший экономический рост страны. Разрешение же всем иметь двоих детей никаких результатов не принесло. Примерно к 2030 году начнется и сокращение численности населения, то есть вымирание в абсолютном выражении.

По данным Министерства по гражданским делам Китая, в 2006-2016 гг. количество разводов в Китае удвоилось - с 1,5 до 3 на 1000 населения. В крупных городах расторгается до 40% браков. Эта беда практически сводит на нет все попытки поднять рождаемость.

Из-за карантина в этом году в Китае также наблюдался всплеск числа разводов.