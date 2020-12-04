В Китае ввели "период охлаждения" при разводе, чтобы снизить их количество

04 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
суд, развод, родители, дети (2015) | Фото:

В Китае ввели "период охлаждения" при разводе, чтобы снизить их количество

С 1 января 2021 года в соответствии с новым Гражданским кодексом КНР в бракоразводном процессе будет так называемый "период охлаждения". Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на "Фэнхуанван".
Читайте также:

Бракоразводный процесс будет состоять теперь из пяти этапов. Вначале подается заявление о расторжении брака, а орган регистрации принимает его к рассмотрению. Третьим этапом является "период охлаждения". Он наступает в момент поступления в орган совместного заявления пары о расторжении брака и длится 30 дней. Если за это время хотя бы один из супругов передумает и подаст заявление об отказе, то процедура останавливается. Кроме того, если в течение 30 дней после "периода охлаждения" супруги не обратились за выдачей свидетельства о разводе, их заявление о расторжении брака считается отозванным.

Если супруги все же намерены развестись, то орган регистрации изучает вопрос и по результатам изучения, опроса свидетелей (если нужно) выносится официальное решение о расторжении брака. Это четвертый и пятый этап процесса.

Китайские власти отмечают, что такая процедура призвана оградить граждан от импульсивных необдуманных решений. То есть им дается еще месяц хорошо подумать, стоит ли разрушать семью, ведь их могут связывать дети, имущество, кредиты, совместные интересы и др.

"Период охлаждения" не будет наступать в случае так называемого "семейного насилия". Их будут рассматривать суды в особом порядке.

Усложнение процедуры развода может быть вызвано беспокойством демографией в Китае. Вопреки распространенному мнению, в Китае с демографией все довольно плохо: рождаемость давно ниже уровня воспроизводства, население быстро и сильно стареет, а несколько лет назад началось и сокращение трудоспособного населения, что ставит под вопрос дальнейший экономический рост страны. Разрешение же всем иметь двоих детей никаких результатов не принесло. Примерно к 2030 году начнется и сокращение численности населения, то есть вымирание в абсолютном выражении.

По данным Министерства по гражданским делам Китая, в 2006-2016 гг. количество разводов в Китае удвоилось - с 1,5 до 3 на 1000 населения. В крупных городах расторгается до 40% браков. Эта беда практически сводит на нет все попытки поднять рождаемость.

Из-за карантина в этом году в Китае также наблюдался всплеск числа разводов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Китае ввели "период охлаждения" при разводе, чтобы снизить их количество

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: китай, брак, развод, демография



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети