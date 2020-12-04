Интерпол перестал искать братьев Ананьевых

Интерпол перестал искать бывших владельцев "Промсвязьбанка" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Комиссия международной полицейской организации, рассмотрев 70-страничную жалобу адвокатов финансистов, посчитала их уголовное преследование политически мотивированным, сообщает "Ъ".

Защитники отстаивали наличие политической подоплёки в уголовном преследовании банкиров и на этом основании требовали аннулировать розыск последних После выводов комиссии решением генерального секретариата Интерпола из соответствующей базы организации были удалены все данные о братьях.

Напомним, в октябре стало известно, что Следственный комитет России наложил арест на имущество Ананьевых на общую сумму 50 млрд рублей по делу "Промсвязьбанка". В прошлом году следствие раскрыло подробности предполагаемого вывода денег "Промсвязьбанка", который вменяют его бывшим совладельцам, братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. По версии следствия, братья под видом фиктивных сделок за пять дней вывели 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. Еще день им понадобился для легализации 39 млрд руб. и $169 млн. Окружной суд Лимасола на Кипре по иску банка "Траст" арестовал по всему миру активы бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, а также их жён на сумму €267 млн.