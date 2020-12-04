СМИ: Следствие по делу Сафронова обратилось к ГРУ

Следователи ФСБ, ведущие уголовное дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, направили материалы в Минобороны для проведения экспертиз, сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, у сотрудников ГРУ хотят выяснить, насколько достоверна и секретна информация о военно-техническом сотрудничестве России со странами Северной Африки и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

По версии ФСБ, именно эти данные Сафронов передал по интернету представителю разведки Чехии.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Напомним, ФСБ считает, что Сафронов, обвиняемый в госизмене, передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад.

Ранее Лефортовский суд Москвы до 7 марта продлил срок содержания под стражей Сафронову.