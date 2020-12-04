04 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут достраивать еще один дом в ЖК "Яркая жизнь"

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение достроить проблемный дом СК "Сервис Проект". Квартиры смогут получить 78 семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Речь идет о достройке дома №7 на улице Профессора Благих в Курчатовском районе Челябинска. Этот одиннадцатиэтажный дом находится в высокой степени готовности. Строительство началось в 2015 г., сдать объект должны были во втором квартале 2017 г., но стройка остановилась.

После признания компании банкротом, решить проблему удалось с привлечением Фонда защиты прав дольщиков.

Напомним, в ЖК "Яркая жизнь" было приостановлено строительство четырех домов. Каждую многоэтажку строила самостоятельная организация. Единой управляющей организацией указанных застройщиков являлась компания ООО "Майлстоун Девелопмент". Всего в четырех домах было заключено 281 договор участия в долевом строительстве.

В настоящий момент один дом достроили. По двум принято решение Фонда. Ещё один дом "Яркой жизни" на данный момент остаётся на рассмотрении Фонда.

Добавим, что в настоящий момент с привлечением Фонда уже восстановлены права 1 тыс. 903 дольщиков Челябинской области. Из них 415 дольщиков получили компенсации взамен недостроенных квартир, по остальным принято решения достроить проблемные дома. До конца года будет принято решение еще по девяти долгостроям.

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В Челябинске будут достраивать еще один дом в ЖК "Яркая жизнь"

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Теги: Яркая жизнь, дольщики, долгострой,



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