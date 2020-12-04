Первый замглавы администрации Перми Алексей Демкин совершил объезд городских строек

Первый заместитель главы администрации Перми Алексей Демкин, который считается основным кандидатом на должность главы города посетил строящиеся в Перми социальные объекты, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

В частности он посетил самый проблемный объект - новый корпус школы №93, где есть отставание от сроков. Визит был совершен без предупреждения. Алексей Демкин обозначил подрядчику конкретные сроки строительства. К концу декабря необходимо сделать крышу, в январе полностью закрыть тепловой контур и подать тепло. По контракту строительство нового корпуса школы №93 на 400 мест на улице Полины Осипенко, 46 должно быть завершено в конце первого квартала 2021 года.

Отметим, что ранее telegram-канал "Политов" опубликовал информацию о том, что Самойлов покидает пост мэра. Якобы об этом он сообщил на закрытом совещании в мэрии. Самойлов, по версии канала, должен войти в правительство Прикамья в ранге вице-премьера вместо Антона Клепикова. На пост главы города прочат экс-депутата думы Алексея Демкина, который с 30 ноября занимает должность первого заместителя.