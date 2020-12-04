Суд по иску Росприроднадзора к "Норникелю" перенесен в третий раз

04 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
Горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная (на фото), которая впадает в озеро Пясино (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Суд по иску Росприроднадзора к "Норникелю" перенесен в третий раз

С момента аварии на ТЭЦ-3 в Норильске прошло уже полгода, а вопрос с компенсацией ущерба от разлива дизельного топлива до сих пор не решен.
Читайте также:

Сегодня суд уже в третий раз перенесли – теперь на 11 декабря. Иск Росприроднадзора к "дочке" "Норильского никеля" должен рассматривать Арбитражный суд Красноярского края.

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Аварийная ТЭЦ принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля").

Напомним, Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд руб., в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд руб.

Ранее деньги, которые должен выплатить "Норильский никель", были обещаны в местный и федеральный бюджеты, Госдума даже принимала соответствующий закон о распределении этих средств. В том числе деньги предполагается направить на реновацию в Норильске.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд по иску Росприроднадзора к "Норникелю" перенесен в третий раз

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авария на тэц-3 в норильске, разлив топлива, норильский никель, суд, росприроднадзор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети