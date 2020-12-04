Суд по иску Росприроднадзора к "Норникелю" перенесен в третий раз

С момента аварии на ТЭЦ-3 в Норильске прошло уже полгода, а вопрос с компенсацией ущерба от разлива дизельного топлива до сих пор не решен.

Сегодня суд уже в третий раз перенесли – теперь на 11 декабря. Иск Росприроднадзора к "дочке" "Норильского никеля" должен рассматривать Арбитражный суд Красноярского края.

Напомним, в результате разлива дизельного топлива из резервуара на ТЭЦ-3 под Норильском в почву и водоемы попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Аварийная ТЭЦ принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля").

Напомним, Росприроднадзор и "Норникель" не сошлись в оценке ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в конце мая этого года под Норильском. Надзорное ведомство настаивает на 148 млрд руб., в компании сумму оценивают в несколько раз меньше – 21 млрд руб.

Ранее деньги, которые должен выплатить "Норильский никель", были обещаны в местный и федеральный бюджеты, Госдума даже принимала соответствующий закон о распределении этих средств. В том числе деньги предполагается направить на реновацию в Норильске.