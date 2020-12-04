В "Уралхиме" сменился генеральный директор

С сегодняшнего дня пост генерального директора "Уралхима" занимает Александр Прыгунков. До этого он трудился первым вице-президентом – операционным директором ПАО "Группа Компаний ПИК". На новом посту Прыгунков уделит особое внимание процессам цифровой трансформации, сообщили Накануне.RU в "Уралхиме".

В бизнес-кругах новый гендиректор известен как современный и эффективный операционный управляющий. Ранее он успешно реализовал digital-стратегию и принял активное участие в создании технологии оперуправления крупнейшей девелоперско-строительной компании. В результате работы команды бизнес вырос с 70 до 280 млрд руб.

В качестве генерального директора "Уралхима" Александр Прыгунков займется форсированным переводом компании в цифровое пространство для повышения лояльности и долговременности сотрудничества с клиентами, работой над укреплением лидирующих позиций организации в химической отрасли и сельском хозяйстве, а также внедрением современных подходов в управлении бизнесом.

Прыгунков родился в 1982 г. Окончил с отличием Волгоградский государственный университет по специальности "Финансы и кредит" в 2004 году. С 2007 по 2009 – начальник планово-экономического управления ОАО "Домостроительный комбинат №2". В период 2009-2013 гг. являлся финансовым директором ОАО "Домостроительный комбинат №2". Руководил развитием ERP-систем на предприятии. В 2013 г. назначен заместителем финансового директора ОАО "Группа Компаний ПИК" по экономике, Департамент финансового планирования и анализа. 2014-2017 гг. – операционный директор ПАО "Группа Компаний ПИК". В 2017 г. занял должность первого вице-президента – операционного директора группы компаний "ПИК".

Напомним, ранее "Уралхим" закрыл сделку по покупке акций "Уралкалия" - одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия. В результате сделки первая компания стала владельцем более 75% уставного капитала второй.