На Южном Урале за сутки выявили 305 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 305 случаев COVID-19, тринадцать человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 27 тыс. 847 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 247 заболевших. За сутки выписаны 206 человек, всего в регионе выздоровели 17 тыс. 628 пациентов.

За прошедшие сутки умерло тринадцать человек. От COVID-19 скончались три 72-летних мужчин, а также пациенты 70 и 75 лет и женщины 45, 86 и 95 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 74, 80 и 90 лет и женщины 54 и 67 лет.