В 2020 году фасады Перми очищены от 2 тысяч незаконных вывесок

В Перми продолжается борьба с незаконными вывесками на фасадах домов. За 2020 год город очищен от 2 тыс. конструкций, не соответствующих требованиям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, больше всего вывесок было демонтировано в Мотовилихинском районе, также в "рекордсменах" Индустриальный, Ленинский и Свердловский районы. Большинство вывесок заменили сами предприниматели.

"Мы ведём постоянную разъяснительную работу с предпринимательским сообществом для того, чтобы сократить число вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. Выстраиваем диалог с владельцами, организациями, осуществляющими изготовление вывесок, и консультируем по всем возникающим вопросам по телефону: 212-76-98. На сегодняшний день департаментом согласовано 1952 колерных паспорта зданий", – сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры.

Контроль за соблюдением правил благоустройства на территории Перми закреплён за администрациями районов. Специалисты территориальных органов ведут учет вывесок, не соответствующих установленным требованиям, вносят их в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в течение 10 рабочих дней после дня выявления. В реестр включено уже 2656 вывесок. За год почти 2000 вывесок были демонтированы предпринимателями добровольно, 150 вывесок – принудительно силами МКУ "Содержание муниципального имущества". 112 вывесок планируется демонтировать в ближайшее время. Необходимая информация по утвержденным требованиям к вывескам размещена на сайте администрации Перми.

Напомним, приведение к единообразию вывесок на зданиях в Перми продолжается с 2016 года, когда были приняты единые требования к внешнему виду таких конструкций. Установленные правила наглядно показывают, каким образом должна выглядеть уличная вывеска, какую информацию она может содержать, а также обозначают ее размеры и место размещения на фасаде. Так, в текстовой части вывески должно быть указано только название компании и род ее деятельности, а в графической – логотип. При этом возможно дублирование одного из элементов. Размещать конструкцию допускается ниже уровня основания окон второго этажа. Кроме того, определены параметры расположения нескольких вывесок на одном здании. В частности, таблички должны располагаться в месте фактического нахождения организации. При этом возможно размещение вывесок на подложке единого цвета по длине всего фриза фасада.