Врио главы Дагестана с коронавирусом переведен в московскую больницу

Врио главы Дагестана Сергей Меликов, который 2 декабря был госпитализирован с коронавирусом, переведен в Москву для дальнейшего лечения, его состояние удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

COVID-19 у Меликова диагностировали 25 ноября. Первое время он находился на самоизоляции и лечился на дому. В пресс-службе руководителя региона сообщили, что Меликов продолжает работать в дистанционном режиме, соблюдая рекомендации медиков.

"Руководитель республики находится на постоянной связи с коллегами, рассматривает документы в соответствии с нормативными параметрами, принимает ключевые решения, держа важные вопросы на контроле", - отметил представитель пресс-службы. Он добавил, что все запланированные мероприятия с участием главы субъекта проведут в обязательном порядке после его выздоровления.

Напомним, наиболее остро ситуация с коронавирусом в Дагестане встала в первую волну. В регионе не хватало медиков и коечного фонда, также была проблема на приграничных территориях, где находилось много иностранных граждан, которые не могли вернуться на родину из-за закрытых границ. В итоге поправлять положение на помощь тогдашнему главе республике Владимиру Васильеву были направлены медики и строители Минобороны – они возвели госпитали, а также московские врачи. После того, как ситуация стабилизировалась, Владимир Путин принял отставку Васильева и назначил на его место Меликова.