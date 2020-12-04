Губернатор разрешил посещать лыжные базы и катки Прикамья с соблюдением эпидтребований

Оперштаб Прикамья во главе с губернатором Дмитрием Махониным разрешил деятельность катков и лыжных баз региона, но только при соблюдении рекомендаций, предписанных Роспотребнадзором.

"Мы понимаем, что жители не могут всё время оставаться дома, особенно в дни грядущих новогодних каникул. Для поддержания хорошего самочувствия и укрепления здоровья всем нужна физическая активность. Катки и лыжные базы в данном случае – замечательный вид досуга, который, к тому же, организован на открытом воздухе. Но важно обеспечить их работу так, чтобы добрые намерения не привели к нежелательным последствиям", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, ограничения включают в себя присутствие на катке одного человека на 10 кв.м., а массовое катание на крытых катках не должно превышать 30 человек. Также в зоне катков недопустимо нахождение граждан, проходящих спортивную подготовку и иных посетителей. Режим работы раздевалок также изменен: не более 1 человека на 4 кв.м. с учетом работающего персонала.

С лыжными базами примерно такая же ситуация: социальная дистанция, в том числе и в зонах проката.

Все вышеупомянутые ограничения касаются только любительского спорта. Работа муниципальных и краевых спортивных школ, а также профессиональных клубов продолжится в обычном режиме.

Напомним, что этой зимой в Пермском крае будет действовать в общей сложности 58 лыжных баз и 208 ледовых арен, из которых 11 расположены в крытых помещениях. При этом в ближайшее время в регионе для массового катания откроется 90 катков. Предварительная запись на катание будет доступна на портале "Управляем вместе".