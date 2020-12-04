В Госдуме пройдут парламентские слушания по законопроекту о дистанционном обучении

Несмотря на то, что повторное рассмотрение законопроекта о дистанционном обучении пока не планируется в Госдуме (в плане на декабрь его пока нет), фракция КПРФ намерена уже на следующей неделе, 10 декабря, провести по этой теме парламентские слушания. Коммунисты опасаются, что поправки о дистанционном обучении будут приняты.

"КПРФ всеми силами противостоит попыткам внедрения в России дистанционного обучения. В числе методов нашей борьбы - широкое общественное обсуждение данного вопроса. В этой связи 10 декабря в 14.00 в Государственной Думе РФ (зал № 830) мы проведём Парламентские слушания по дистанционному образованию. Мы приглашаем профильные министерства и общественные организации к обсуждению этой темы. Мы не позволим лишить наших детей полноценного образования!", - говорится в сообщении, размещенном в telegram-канале лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Напомним, группа сенаторов уже пыталась провести документ на рассмотрение в Госдуму, но он не был поддержан. При этом эксперты отмечают, что обозначить эту форму обучения в законодательстве все равно нужно, потому что текущее "дистанционное обучение" вообще находится вне правовых рамок. Например, оно противоречит требованиям СанПиНов (хотя бы в части нахождения ребенка перед монитором на протяжении нескольких часов), никак не обозначены обязанности государства в части обеспечения школьников и учителей устройствами для дистанционного обучения.