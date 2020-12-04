В Свердловской области готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса

Свердловская область готова организовать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Читайте также: В Москве планируют снять ограничения к середине следующего года

Как написал сегодня глава региона в своем Instagram, первую достаточно крупную партию вакцины – не менее 4,7 тысяч доз "Спутника V" – обещают прислать на Средний Урал уже со дня на день.

"Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин. И готовы к тому, чтобы организовать процесс вакцинации", - заверил Куйвашев.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая вакцинация свердловчан от коронавируса начнется уже в январе.