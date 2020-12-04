04 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, прививка (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Свердловской области готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса

Свердловская область готова организовать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
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Как написал сегодня глава региона в своем Instagram, первую достаточно крупную партию вакцины – не менее 4,7 тысяч доз "Спутника V" – обещают прислать на Средний Урал уже со дня на день.

"Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин. И готовы к тому, чтобы организовать процесс вакцинации", - заверил Куйвашев.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая вакцинация свердловчан от коронавируса начнется уже в январе.

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В Свердловской области готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, Куйвашев, Свердловская область



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