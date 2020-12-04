В Свердловской области готовы начать массовую вакцинацию от коронавируса
Свердловская область готова организовать масштабную вакцинацию населения от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
Как написал сегодня глава региона в своем Instagram, первую достаточно крупную партию вакцины – не менее 4,7 тысяч доз "Спутника V" – обещают прислать на Средний Урал уже со дня на день.
"Мы находимся в постоянном контакте с федеральным центром, отслеживая информацию о поставках, порядках иммунизации, выпуску вакцин. И готовы к тому, чтобы организовать процесс вакцинации", - заверил Куйвашев.
Напомним, ранее сообщалось, что массовая вакцинация свердловчан от коронавируса начнется уже в январе.