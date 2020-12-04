Трамп пообещал заблокировать проект бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Президент США Дональд Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет с санкциями против газопровода "Северный поток-2", который согласован обеими палатами Конгресса.

"Я наложу вето", - написал американский лидер написал в Twitter.

По мнению Трампа, в бюджете необходимо отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях. Это положение освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей, а также дает сервисам возможность выступать модераторами.

Трамп заявлял, что статья угрожает национальной безопасности и выборам.

Ранее Палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, ужесточающие санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", пишет Regnum.