04 Декабря 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: therussiantimes.com

Трамп пообещал заблокировать проект бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

Президент США Дональд Трамп намерен заблокировать оборонный бюджет с санкциями против газопровода "Северный поток-2", который согласован обеими палатами Конгресса.

"Я наложу вето", - написал американский лидер написал в Twitter.

По мнению Трампа, в бюджете необходимо отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях. Это положение освобождает онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей, а также дает сервисам возможность выступать модераторами.

Трамп заявлял, что статья угрожает национальной безопасности и выборам.

Ранее Палата представителей и Сенат американского Конгресса внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, ужесточающие санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", пишет Regnum.

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Трамп пообещал заблокировать проект бюджета с санкциями против "Северного потока — 2"

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Теги: дональд трамп, санкции, северный поток-2



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