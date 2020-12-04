04 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае каждый день составляют более 100 протоколов на нарушителей эпидемиологического режима

В Пермском крае каждый день составляется более 100 протоколов по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Об этом во время заседания регионального оперштаба по противодействию коронавирусу заявил министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, передает корреспондент Накануне.RU.

В ноябре было составлено более 2,5 тыс. протоколов. С начала апреля - более 28 тыс. На прошлой неделе самыми ярыми нарушителями стали жители Соликамского городского округа - там заведено 65 административных дел, в Чайковском - 21, в Перми - 15, Губахе - 10.

Глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев на заседании оперштаба отметил, что в Октябрьском, Березовском и других округах Прикамья наблюдается рост заболеваемости. Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора.

Отметим, что вчерашний день стал рекордным по числу летальных случаев: за сутки умер 41 человек с коронавирусом.

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В Пермском крае каждый день составляют более 100 протоколов на нарушителей эпидемиологического режима

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Теги: Ропотребнадзор, коронавирус, COVID-19, нарушение, протокол, болезнь, инфекция



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