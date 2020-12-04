ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка

Банк России отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка. Регулятор считает, что кредитная организация нарушила федеральные законы. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно "применялись меры".

"C 2017 года Евроазиатский инвестиционный банк преимущественно убыточен. Представленный кредитной организацией по требованию надзорного органа план восстановления финансовой устойчивости неоднократно направлялся на доработку в связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми. В связи с неудовлетворительным качеством управления у Евроазиатского инвестиционного банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц. Учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности Евроазиатского инвестиционного банка отсутствовала", - объясняют причины решения в пресс-службе ЦБ РФ.

Сейчас в банк назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть суммы депозитов в 100-процентном размере, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

По величине активов Евроазиатский инвестиционный банк занимал 312 место в банковской системе РФ.