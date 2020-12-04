ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка

04 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка

Банк России отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка. Регулятор считает, что кредитная организация нарушила федеральные законы. В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно "применялись меры".

"C 2017 года Евроазиатский инвестиционный банк преимущественно убыточен. Представленный кредитной организацией по требованию надзорного органа план восстановления финансовой устойчивости неоднократно направлялся на доработку в связи с тем, что предусмотренные им мероприятия признавались недостаточными и нереализуемыми. В связи с неудовлетворительным качеством управления у Евроазиатского инвестиционного банка возникли основания для прекращения права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц. Учитывая вовлеченность основного бенефициара кредитной организации и подконтрольных ему компаний в судебные разбирательства, а также потенциальный рост убытков, перспектива дальнейшей деятельности Евроазиатского инвестиционного банка отсутствовала", - объясняют причины решения в пресс-службе ЦБ РФ.

Сейчас в банк назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть суммы депозитов в 100-процентном размере, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

По величине активов Евроазиатский инвестиционный банк занимал 312 место в банковской системе РФ.  

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: банк россии, отзыв лицензии, евроазиатский инвестиционный банк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети