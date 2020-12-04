В Челябинске общественники требуют пресечь продажу фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Генпрокуратуру просят пресечь работу организаций, которые занимаются продажей фальшивых справок об отсутствии COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ, в Челябинск предлагают доставить справку об отсутствии коронавируса. Стоимость такого документа составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Справку обещают прислать из Москвы и Санкт-Петербурга.

Подобные предложения есть также в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

Общественники обратились в региональные прокуратуры и просят пресечь работу таких организаций. Также обращение направлено в Генеральную прокуратуру с просьбой взять этот вопрос на особый контроль.