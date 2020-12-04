04 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область В России
Максим Марцинкевич (2018) | Фото: nazaccent.ru

У Тесака нашли третью предсмертную записку - с отрицанием вины в убийствах

Следователи, которые выясняли обстоятельства гибели Максима Марцинкевича (Тесак), нашли у него еще одну предсмертную записку. В ней националист отрицает свою вину в убийствах.

Об этом сообщил адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик. О записке говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заключенного. Документ от следственных органов получил по почте отец Марцинкевича, передает РИА Новости.

Записку, завернутую в полимерный материал, нашли во рту у Тесака. В послании националист написал, что дал ложные показания против себя и не совершал убийств, о которых он заявил. В нем также сказано, что Марцинкевич оговорил других лиц, указанных в показаниях.

Напомним, Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего, они заявляют о пытках, применявшихся к Тесаку.

Ранее адвокаты семьи найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.

В октябре следственное управление по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждени уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича.

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У Тесака нашли третью предсмертную записку - с отрицанием вины в убийствах

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Теги: Тесак, Максим Марцинкевич, предсмертная записка



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