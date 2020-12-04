"Россетям" дали карт-бланш на развитие Пермского края

"Россети Урал" (входит в ПАО "Россети") в ближайшие годы может существенно нарастить инвестиции в энергокомплекс Пермского края. Региональные власти заключили с компанией регуляторное соглашение, которое предполагает развитие электросетевого комплекса и повышение его надежности. Подписав документ, инвестор взял на себя определенные обязательства по ряду проектов. Взамен правительство установит для компании долгосрочные правила игры и позволит зарабатывать на оптимизации расходов. Участники рынка указывают, что помимо прочего, компания теперь сможет привлекать более серьезные кредитные ресурсы для финансирования системных проектов, без влияния на конечных потребителей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с недавно назначенным генеральным директором "Россети Урал" Владимиром Болотиным. Одним из основных вопросов встречи стала реализация регуляторного соглашения, подписанного между регионом и компанией.

"Соглашение определяет ​ключевые принципы взаимодействия сторон по развитию сетевого комплекса региона на ближайшие 10 лет. Уверен, обе стороны заинтересованы в том, чтобы мероприятия, предусмотренные соглашением, были выполнены в полном объеме и в поставленные сроки. Для региона – это повышение надежности электроснабжения. Для сетевой компании – понятные правила игры на долгосрочную перспективу и снижение потерь электроэнергии. Это взаимовыгодное сотрудничество", – цитирует Дмитрия Махонина пресс-служба правительства края.

Напомним, подписанное регуляторное соглашение стало первым в сфере электроэнергетики России. Согласно документу, сетевая компания обязуется провести ряд оговоренных с властями мероприятий по развитию электросети, повышению ее надежности и снижению потерь, а регион, в свою очередь, устанавливает для "Россети Урал" долгосрочные, понятные, тарифы.

При этом экономия, которую компания получит в рамках регуляторного соглашения, при регулировании не будет исключаться из выручки, как это происходит сейчас, а будет сохраняться у "Россети Урал" и направляться на развитие электросетевой инфраструктуры Пермского края. К примеру, соглашение определяет приоритетные инвестиционные проекты на территории Пермского края, планы по реализации программы "Россетей" "Цифровая трансформация - 2030", в том числе, внедрению систем интеллектуального учёта в регионе.

Отметим, на 2020 год объем инвестпрограммы "Россети Урал" в Пермском крае составит 3,76 млрд рублей. Среди ключевых проектов в компании называют повышение надежности электроснабжения химкомбината "Метафракс", строительство переключательного пункта "Союз" для переработки попутного нефтяного газа северных месторождений ("Энергия Пармы"), реконструкция подстанций "Юг" и "Мульковская" для нужд сельхозпроизводителей (в том числе тепличного комбината в моногороде Чусовой, где создана территория опережающего развития).

Отраслевые эксперты отмечают, что при правильной реализации условий соглашения, в будущие годы объемы инвестиций будут наращиваться, причем, без увеличения тарифной нагрузки на потребителей. Основными источниками станет экономия и долгосрочная тарифная политика.

"Сейчас, при действующей методике регулирования, если компания провела оптимизацию бизнес-процессов, смогла сократить расходы, на следующий год при установлении тарифов регулятор исключает из необходимой валовой выручки эту сумму. Таким образом, это полностью лишает рынок мотивации инвестировать в развитие, новые технологии, энергоэффективность и энергосбережение. Предложенный в Перми подход должен кардинально изменить эту практику", - считает собеседник издания в одной из электросетевых компаний.

Отметим, что сейчас большая часть инвестиционных программ в электросетях сводится к исполнению договоров технологического присоединения и, "Россети Урал" в данном случае не исключение. Это связано прежде всего с колоссальной финансовой нагрузкой на бюджет компании, в связи с существованием льготного техприсоединения физических лиц по ставке в 550 рублей. Создающиеся выпадающие доходы исчисляются миллиардами рублей и должны учитываться в тарифе на передачу, но по факту в стоимость услуги закладывается только небольшая часть. Такой механизм не позволяет направить действительно существенное финансирование на инвестиционные проекты развития. При этом привлекать кредитные ресурсы регулируемым организациям очень сложно, так как единственным источником дохода является тариф, и банки досконально видят структуру доходов потенциального заемщика. Регуляторный контракт предполагает установление долгосрочных тарифов, под которые компания может привлечь дополнительное финансирование на инвестиционную деятельность.

Напомним, что первый регуляторный контракт в России был заключен правительством Тюменской области с ПАО "Газпром" осенью 2019 года и касался газификации региона. Тюменские власти уже отчитываются об успехах в развитии отрасли, благодаря новому формату отношений. Эксперты отмечают, что в дальнейшем практика регуляторных контрактов будет все больше распространяться и на другие сферы во всех регионах России.