В Екатеринбурге в промзоне сгорела бытовка с человеком внутри

В Екатеринбурге на месте пожара в промзоне обнаружено тело мужчины. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 3 декабря в пожарную охрану поступил сигнал о возгорании на улице Прибалтийской в уральской столице. В ходе тушения горевшей строительной бытовки было найдено тело человека.

Инцидент произошел на участке местности, прилегающем к территории одного из промышленных предприятий. Погибшим оказался мужчина 1958 года рождения, который занимался охраной продукции из дерева.

При пожаре его тело подверглось сильному термическому воздействию. Для установления точной причины смерти сторожа проводится судебно-медицинская экспертиза.

Причина возгорания будет установлена пожарно-технической экспертизой. По одной из версий, пожар мог произойти в результате эксплуатации обогревательного прибора.