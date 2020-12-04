04 Декабря 2020
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Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

Стало известно о новом виде мошенничества с банковскими картами – с помощью "платежек за коммуналку"

В сети появился новый вид мошенничества, с помощью которого злоумышленники узнают данные банковских карт россиян. О нем рассказали в ВТБ.

Мошенники по электронной почте сообщают жертвам о якобы возникших у тех в течение 2020 года долгах за ЖКУ (от 10 тыс. до 20 тыс. руб.) и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения об уже произведенной оплате, пишет РБК.

Если клиент игнорировал сообщение, то ему звонили будто бы от лица управляющей компании для проверки совершенных ранее в этом году платежей и убеждали в наличии "долга по квартплате". При этом мошенники также пытались выяснить способы оплаты и реквизиты карты, по которой проводился платеж, а затем предлагали совершить "тестовую транзакцию для проверки" и сообщить им код из СМС.

В банке отмечают, что мошенники пользуются ситуацией, когда в конце года управляющие компании делают перерасчет за ЖКУ. Кроме того, ситуация с платежами усложнилась в период пандемии.

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Стало известно о новом виде мошенничества с банковскими картами – с помощью "платежек за коммуналку"

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Теги: мошенничество, банковская карта, социальная инженерия, коммунальные услуги, платежка



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