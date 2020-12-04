В Перми в рамках земельных аукционов незаконно передали несколько участков ценой в 5 миллионов

В Перми началось расследование обстоятельств передачи земельных участков при проведении аукционов, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Речь идёт о, предположительно, незаконном приобретении участков, расположенных в микрорайоне Новобродовский Свердловского района Перми. В частности, под видом оконченного строительства объекта на арендуемых участках зарегистрированы строения, не отвечающие требованиям, предъявляемым к жилым домам. Наличие таких зданий позволило их арендаторам получить приоритетное право выкупа земли по льготной цене (1,5 % от кадастровой стоимости) и без конкурса.

Кроме этого, в рамках проверки выяснилось, что департамент земельных отношений администрации в первоочередном порядке передал по льготной стоимости землю в данной местности инвалидам, которые фиктивно были зарегистрированы в столице края. Этим "хозяевам" не сообщали о заключенных сделках, а недвижимость передавалась по договорам уступки третьим лицам на основании доверенности. Удалось фиктивно оформить 6 участков, кадастровая стоимость которых – 5 млн руб. Возбуждены два уголовных дела о мошенничестве.