04 Декабря 2020
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Происшествия Пермский край
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Перми в рамках земельных аукционов незаконно передали несколько участков ценой в 5 миллионов

В Перми началось расследование обстоятельств передачи земельных участков при проведении аукционов, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.
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Речь идёт о, предположительно, незаконном приобретении участков, расположенных в микрорайоне Новобродовский Свердловского района Перми. В частности, под видом оконченного строительства объекта на арендуемых участках зарегистрированы строения, не отвечающие требованиям, предъявляемым к жилым домам. Наличие таких зданий позволило их арендаторам получить приоритетное право выкупа земли по льготной цене (1,5 % от кадастровой стоимости) и без конкурса.

Кроме этого, в рамках проверки выяснилось, что департамент земельных отношений администрации в первоочередном порядке передал по льготной стоимости землю в данной местности инвалидам, которые фиктивно были зарегистрированы в столице края. Этим "хозяевам" не сообщали о заключенных сделках, а недвижимость передавалась по договорам уступки третьим лицам на основании доверенности. Удалось фиктивно оформить 6 участков, кадастровая стоимость которых – 5 млн руб. Возбуждены два уголовных дела о мошенничестве.

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В Перми в рамках земельных аукционов незаконно передали несколько участков ценой в 5 миллионов

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Теги: участок, аукцион. мошенничество



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