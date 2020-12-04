04 Декабря 2020
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Наука и техника В России
Макет летательного аппарата HEXAFLY-INT (2020) | Фото: ЦАГИ / tsagi.ru

Обвиненный в госизмене ученый создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер

Физик Анатолий Губанов, обвиняемый в госизмене, участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Над проектом работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии.

Также стало известно, что Губанов приходится зятем известному ученому и одному из руководителей авиапромышленности СССРЛеониду Шкадову.

Макет летательного аппарата HEXAFLY-INT(2020)|Фото: ЦАГИ / tsagi.ru

Напомним, ученый арестован по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности, пишет Regnum. Подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Губанов пробудет под стражей до 2 февраля следующего года. Дело слушалось на закрытом судебном заседании.

Губанов работает преподавателем МФТИ на кафедре "Физика полета". Доцент и кандидат технических наук читает курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов".

Также Губанов является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) с 1979 года. Он возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет).

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Обвиненный в госизмене ученый создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер

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Теги: анатолий губанов, госизмена, гиперзвуковой гражданский лайнер



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Ранее 03.12.2020 20:31 Мск Суд арестовал ученого Губанова по подозрению в госизмене

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