Обвиненный в госизмене ученый создавал первый гиперзвуковой гражданский лайнер

Физик Анатолий Губанов, обвиняемый в госизмене, участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Над проектом работают специалисты из России, Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии.

Также стало известно, что Губанов приходится зятем известному ученому и одному из руководителей авиапромышленности СССРЛеониду Шкадову.

Напомним, ученый арестован по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности, пишет Regnum. Подозреваемому грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Губанов пробудет под стражей до 2 февраля следующего года. Дело слушалось на закрытом судебном заседании.

Губанов работает преподавателем МФТИ на кафедре "Физика полета". Доцент и кандидат технических наук читает курс "Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов".

Также Губанов является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) с 1979 года. Он возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет).