04 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутат ЗакСО возьмет на контроль переход "скорых" Нижнего Тагила на аутсорсинг

Председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин заявил, что намерен взять на контроль соблюдение прав водителей "скорой помощи" Нижнего Тагила при переводе ССМП на аутсорсинг. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

По словам депутата, представляющего в областном парламенте интересы Нижнего Тагила, все стороны процесса заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы аутсорсинг пошел городской "скорой" на пользу, а переход бригад частнику – безболезненно.

"Каким будет конкретный экономический эффект, должны оценить специалисты. Я же вижу свою задачу в том, чтобы при переходе на новый формат работы поддерживать сотрудников службы. Нужно выводить "скорую помощь" на новый уровень. Но при этом никто не оставит водителей одних в этой ситуации. И Минздрав, и депутаты Заксобрания, и администрация города будут следить за воплощением проекта, за соблюдением интересов работников и их трудовых прав, а также за улучшением условий их труда. Я понимаю, что это и моя личная ответственность", — заявил Погудин.

Напомним, что сами сотрудники служб "скорой помощи" Нижнего Тагила не считают аутсорсинг благоприятным исходом. На днях в городе прошел круглый стол, где участники процесса обсудили все риски перевода "скорой" к частнику и возможные мошеннические действия со стороны самого аутсорсера.

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Депутат ЗакСО возьмет на контроль переход "скорых" Нижнего Тагила на аутсорсинг

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Теги: ЗакСО, Нижний Тагил, аутсорсинг, скорая помощь, Погудин



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