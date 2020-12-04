04 Декабря 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Баста Василий Вакуленко (2019) | Фото: vk.com/fcskarostov

"Извинись, как ты умеешь, Вась": Шнуров не отстает от Басты из-за концертов в Питере

В Санкт-Петербурге сегодня Невский районный суд рассмотрит материалы дела об административном нарушении в отношении ОАО "Дворец спорта".

Площадке, на которой выступал рэпер Баста (он же Василий Вакуленко), вменяется ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Эта статья предусматривает штраф до 500 тыс. руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Между тем, не успокаивается певец и продюсер Сергей Шнуров, который вступил с Вакуленко в заочную перепалку по поводу опасности массовых концертов во время эпидемии. Ранее Шнуров назвал посетителей концертов Басты участниками естественного отбора, намекнув на то, что они поступили не разумно и, возможно, поплатятся за это жизнями.

А теперь фронтмен группы "Ленинград" сочинил стих про Вакуленко. Точнее, про то, как на совещании с Мишустиным рэпера "песочила" глава Роспотребнадзора Анна Попова, да и сам премьер-министр раскритиковал проведение массовых мероприятий.

"Скользкий тип, как не сказать, -  Виват.

Избавляешь ты меня от грусти.

Сам наделал, а я виноват,

"Кукарекать" начал М. Мишустин.

Дама тож из Роспотребнадзора.

Темочка твоя бы не слилась.

Может хватит этого позора

Извинись, как ты умеешь, Вась", - написал Шунров в своем telegram-канале.

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"Извинись, как ты умеешь, Вась": Шнуров не отстает от Басты из-за концертов в Питере

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Теги: сергей шнуров, баста, концерт, естественный отбор, эпидемия



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