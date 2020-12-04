04 Декабря 2020
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс, главный тренер ХК Автомобилист (2020) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

"Мы выглядим несобранными и разбитыми": Питерс о седьмом подряд поражении "Автомобилиста"

Главный тренер екатеринбургского ХК "Автомобилист" Билл Питерс прокомментировал неудачную серию своей команды.

Напомним, в четверг уральцы на родном льду потерпели сокрушительное поражение от московского "Динамо" со счетом 2:7. Оно стало для команды Питерса уже седьмым подряд.

После матча канадский специалист попробовал найти объяснение произошедшему.

"Мы сразу же упустили эту игру, она не задалась с самого начала, как только счет стал 3:0 в пользу соперника. У нас появилась какая-то надежда, когда счет стал 4:2. Но затем мы тут же пропустили несколько голов, и игра завершилась с таким счетом. Нам предстоит очень много работы, нужно думать, как поменять звенья перед выездной серией игр", - рассказал на пресс-конференции Билл Питерс.

фан-зона ХК Автомобилист(2020)|Фото: Накануне.RU

Также он высказался про серию из семи поражений.

"Мы выглядим несобранными и разбитыми. Очень часто теряем шайбу, не контролируем ход игры. Нам приходится все больше играть в защите, нежели реализовывать моменты в атаке. Сейчас такой момент, самый напряженный в сезоне. Никогда у нас еще не было такого состояния. Теперь нам предстоит очень тяжелый выезд. Это будет очень важное испытание для нас, чтобы сплотиться как коллективу и постараться решить все эти вопросы", - заключил тренер.

Напомним, 6 декабря екатеринбургская команда сыграет с казанским "Ак Барсом", 8 – с омским "Авангардом", 10 – с питерским СКА, а 13 – с магнитогорским "Металлургом".

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"Мы выглядим несобранными и разбитыми": Питерс о седьмом подряд поражении "Автомобилиста"

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Теги: Питерс, поражение, Динамо, Автомобилист



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