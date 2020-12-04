04 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

В Челябинске ТСЖ требует от инвалида демонтировать за свой счет подъемник в подъезде

В Челябинске ТСЖ требует от инвалида демонтировать подъемник в подъезде его дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

81-летний пенсионер, почетный металлург России Ильяз Зинуров установил подъемник у себя в подъезде только после вмешательства общественников и губернатора Челябинской области. Однако ТСЖ "Наш дом" подало на инвалида в суд с требованием демонтировать устройство. Повестку он получил в Международный день инвалидов.

"В Международный день инвалидов Ильяза Юнусовича "уважили" повесткой в суд. Все из-за того же подъемника в подъезде, который сперва помог установить ОНФ, а сейчас, видимо, будет помогать отстаивать. ТСЖ требует демонтировать подъемник за счет инвалида. Официально заявляем, что Общероссийский народный фронт будет защищать Ильяса Юнусовича в этой крайне несправедливой и возмутительной ситуации", - рассказали в пресс-службе ОНФ.

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В Челябинске ТСЖ требует от инвалида демонтировать за свой счет подъемник в подъезде

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Теги: инвалид, ТСЖ, суд, повестка, подъемник,



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