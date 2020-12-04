Путин поручит Чубайсу добить нефтяную лошадь?

04 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Анатолий Чубайс (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин поручит Чубайсу добить нефтяную лошадь?

Анатолий Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" может быть назначен представителем России по реализации "Парижского соглашения". Об этом пишет издание The Bell, ссылаясь на собственные источники. Также, возможно, Чубайс займется и разработкой программы действий промышленности России для подготовки к вводу углеродного налога в Европе в 2022 году.

Ранее мы уже сообщали, что под предлогом борьбы за экологию Евросоюз с 2025 года планирует ввести так называемый углеродный налог: поставщики товаров на европейский рынок, которые в процессе их производства сжигают много ископаемого топлива, будут платить около 30 евро за каждую тонну углекислого газа, попавшего в атмосферу. При этом объемы выбросов той же Саудовской Аравии, по подсчетам европейцев, в два раза меньше, чем наши, что заставляет задуматься о протекционизме и нечистой игре на нефтяном рынке. ЕС заявляет, что планирует перейти на "нейтральный" уровень выбросов и вообще отказаться от использования ископаемых источников топлива к 2050 году.

"Посмотрите статистику по цене на электроэнергию – вы легко обнаружите, что там, где развита наиболее возобновляемая энергетика в Европе, там самая дорогая электроэнергия, – указывает эксперт Константин Симонов. – Все это является лукавством. Самая дорогая электроэнергия в Европе – в Дании, где высок уровень возобновляемой энергетики. Вот и все. Соответственно, кто все это должен оплачивать? Деньги тоже кончаются и в Европе. Вот последний план спасения старых экономик Европейского союза стал предельно откровенен – они собираются выделить деньги на подтягивание отстающих стран, а где их взять? Они говорят – будем брать с поставщиков товаров с высоким углеводородным следом. Это прямо декларировалось на последнем саммите Европейского союза. Это серьезная проблема, мы о ней говорили много лет, к сожалению, наши органы власти спали летаргическим сном, думали, что все это какие-то "страшилки", байки, что это никогда не сбудется.

То, что закон о климате, который должен быть принят в 2021 году, ударит по поставкам российских сырьевых товаров в Европу, недавно признал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Который, будучи премьер-министром, в 2019 году сам подписывал "Парижское соглашение".

Анатолий Чубайс уже долгое время настаивает на том, что российская нефтяная лошадь если не сдохла, то по крайней мере близка к этому. Его новое возможное назначение в качестве переговорщика с Западом по климату, судя по всему, позволит ему успешно эту лошадь добить.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин поручит Чубайсу добить нефтяную лошадь?

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, Анатолий Чубайс, нефтяная лошадь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети