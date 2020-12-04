Путин поручит Чубайсу добить нефтяную лошадь?

Анатолий Чубайс после отставки с поста главы "Роснано" может быть назначен представителем России по реализации "Парижского соглашения". Об этом пишет издание The Bell, ссылаясь на собственные источники. Также, возможно, Чубайс займется и разработкой программы действий промышленности России для подготовки к вводу углеродного налога в Европе в 2022 году.

Ранее мы уже сообщали, что под предлогом борьбы за экологию Евросоюз с 2025 года планирует ввести так называемый углеродный налог: поставщики товаров на европейский рынок, которые в процессе их производства сжигают много ископаемого топлива, будут платить около 30 евро за каждую тонну углекислого газа, попавшего в атмосферу. При этом объемы выбросов той же Саудовской Аравии, по подсчетам европейцев, в два раза меньше, чем наши, что заставляет задуматься о протекционизме и нечистой игре на нефтяном рынке. ЕС заявляет, что планирует перейти на "нейтральный" уровень выбросов и вообще отказаться от использования ископаемых источников топлива к 2050 году.

"Посмотрите статистику по цене на электроэнергию – вы легко обнаружите, что там, где развита наиболее возобновляемая энергетика в Европе, там самая дорогая электроэнергия, – указывает эксперт Константин Симонов. – Все это является лукавством. Самая дорогая электроэнергия в Европе – в Дании, где высок уровень возобновляемой энергетики. Вот и все. Соответственно, кто все это должен оплачивать? Деньги тоже кончаются и в Европе. Вот последний план спасения старых экономик Европейского союза стал предельно откровенен – они собираются выделить деньги на подтягивание отстающих стран, а где их взять? Они говорят – будем брать с поставщиков товаров с высоким углеводородным следом. Это прямо декларировалось на последнем саммите Европейского союза. Это серьезная проблема, мы о ней говорили много лет, к сожалению, наши органы власти спали летаргическим сном, думали, что все это какие-то "страшилки", байки, что это никогда не сбудется .

То, что закон о климате, который должен быть принят в 2021 году, ударит по поставкам российских сырьевых товаров в Европу, недавно признал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Который, будучи премьер-министром, в 2019 году сам подписывал "Парижское соглашение".

Анатолий Чубайс уже долгое время настаивает на том, что российская нефтяная лошадь если не сдохла, то по крайней мере близка к этому. Его новое возможное назначение в качестве переговорщика с Западом по климату, судя по всему, позволит ему успешно эту лошадь добить.