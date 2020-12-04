СМИ: авианосец "Адмирал Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году

Российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году.

При этом летом 2021 года "Адмирал Кузнецов" должен во второй раз встать в док. Сегодня восстановление технической готовности корабля находится в середине запланированного генеральным графиком срока. Согласно контракту, предусмотрена замена главных котлов корабля, ремонт главных турбозубчатых агрегатов и винто-рулевой группы, газотурбо- и дизельгенераторов, обновление радиоэлектронного вооружения и авиатехнических средств, установка нового комплекса вооружения, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Ранее сообщалось, что на восстановление авианосца "Адмирал Кузнецов" после пожара уйдет 300-350 млн руб. Об этом сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, на авианосце развернуты интенсивные работы. Докование корабля, как и планировалось, должно состояться летом 2021 года.