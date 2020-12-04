Путешественники отказываются от туров в Санкт-Петербург

Решение властей Санкт-Петербурга из-за увеличения количества заболевших коронавирусом ограничить поток путешественников уже дало эффект.

Так, за сутки число бронирований туров в город сократилось в разы. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, около 10% туристов уже обратились за консультациями к туроператорам: они пока не аннулируют запланированные туры, но обсуждают, что им могут предложить. Как ожидается, может быть отменено до 50% поездок.

Решение властей Санкт-Петербурга может негативно сказаться и на других популярных направлениях, таких как Казань, Нижний Новгород, Великий Устюг, Кострома и города Золотого кольца, пишет "Коммерсант".

Напомним, с 30 декабря по 3 января не будут работать все заведения общепита, а с 4 по 10 января они могут работать с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 10 января также закроются все музеи, театры, выставки, зоопарк, отменены концерты, а на автобусные экскурсии будет действовать запрет.

Ранее председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор после концертов исполнителя Басты.

Выговор объявлен "за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в плане соблюдения мер по борьбе с коронавирусом".