04 Декабря 2020
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Пикет в защиту Дарьи Беляевой в Москве (2019) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга пойдет под суд за контрабанду антидепрессантов

В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд 10 декабря начнет рассматривать дело, фигуранткой которого стала 25-летняя Дарья Беляева.

Девушку обвиняют в контрабанде бупропиона, пишет "Коммерсант".

Напомним, 24-летняя жительница Екатеринбурга Дарья Беляева была задержана в конце апреля. Девушка, страдающая шизотипическим расстройством, заказала в международной интернет-аптеке антидепрессант "Элонтрил". В отношении Дарьи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов"), на прошлой неделе ей было предъявлено обвинение. Ей грозит от 10 до 20 лет заключения.

8 августа на Чистопрудном бульваре в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которой вменяют контрабанду наркотиков из-за покупки антидепрессанта в польской интернет-аптеке.

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Жительница Екатеринбурга пойдет под суд за контрабанду антидепрессантов

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Теги: Екатеринбург, антидепрессант, бупропион



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Ранее 09.08.2019 07:59 Мск В Москве прошел пикет психоактивистов в поддержку Дарьи Беляевой

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