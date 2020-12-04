Жительница Екатеринбурга пойдет под суд за контрабанду антидепрессантов

В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд 10 декабря начнет рассматривать дело, фигуранткой которого стала 25-летняя Дарья Беляева.

Девушку обвиняют в контрабанде бупропиона, пишет "Коммерсант".

Напомним, 24-летняя жительница Екатеринбурга Дарья Беляева была задержана в конце апреля. Девушка, страдающая шизотипическим расстройством, заказала в международной интернет-аптеке антидепрессант "Элонтрил". В отношении Дарьи было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов"), на прошлой неделе ей было предъявлено обвинение. Ей грозит от 10 до 20 лет заключения.

8 августа на Чистопрудном бульваре в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку жительницы Екатеринбурга Дарьи Беляевой, которой вменяют контрабанду наркотиков из-за покупки антидепрессанта в польской интернет-аптеке.