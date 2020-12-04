04 Декабря 2020
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Экономика В России
ОПЕК, организация стран экспортеров нефти (2016) | Фото: 1big.ru

Страны ОПЕК+ повысят нефтедобычу с 2021 года

Министры стран—участниц ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти.

Как ожидается, это произойдет с января 2021 года. Добычу нефти увеличат на 500 тыс. баррелей в сутки. Ранее предполагалось увеличить квоту на 2 млн б/с.

ОПЕК+ планирует провести 25 июня следующего года общее заседание всех стран альянса. Встреча пройдет в Вене, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, Центробанк России опубликовал обзор финансовой стабильности за второй-третий кварталы текущего года.

В сложившейся на нефтяном рынке ситуации страны-члены ОПЕК+ могут отложить восстановление прежних объемов нефтедобычи. Это связано с ухудшением перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

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Страны ОПЕК+ повысят нефтедобычу с 2021 года

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Теги: ОПЕК+, нефть



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