Страны ОПЕК+ повысят нефтедобычу с 2021 года

Министры стран—участниц ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти.

Как ожидается, это произойдет с января 2021 года. Добычу нефти увеличат на 500 тыс. баррелей в сутки. Ранее предполагалось увеличить квоту на 2 млн б/с.

ОПЕК+ планирует провести 25 июня следующего года общее заседание всех стран альянса. Встреча пройдет в Вене, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, Центробанк России опубликовал обзор финансовой стабильности за второй-третий кварталы текущего года.

В сложившейся на нефтяном рынке ситуации страны-члены ОПЕК+ могут отложить восстановление прежних объемов нефтедобычи. Это связано с ухудшением перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.