В России сократят выдачу тестов на COVID-19 до 24 часов

Роспотребнадзор намерен добиться того, чтобы результаты тестов на COVID-19 выдавали в течение 24 часов.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в рамках работы "горячей линии" каждый восьмой звонивший обратился с жалобой на то, что ему не выдали результат в течение 48 часов от момента, когда материал поступил в лабораторию.

Как отметила Попова, в каждой ситуации нужно разобраться, найти ответственных и при необходимости привлечь их к административной ответственности, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Роспотребнадзор изменил правила выписки пациентов с коронавирусом. Теперь их будут отпускать домой после получения одного отрицательного теста на COVID-19. Если тест оказался положительным, то повторный тест будут брать не ранее, чем через три дня (до сих пор – пять дней).