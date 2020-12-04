Реактор БелАЭС в очередной раз остановлен

Реактор первого энергоблока БелАЭС остановили.

Как сообщает минэнерго Белоруссии, это плановое отключение, которое продлится до 11 декабря. За это время будет проведено тестирование всех систем и оборудования станции.

Работы осуществляются в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС. При этом реакторная установка остановлена, пишет "Коммерсант".

Напомним, 7 ноября в Островце состоялась официальная церемония запуска Белорусской АЭС. Президент Александр Лукашенко это событие назвал историческим.

Тем временем, госкорпорация "Росатом" готова принять участие в строительстве второй атомной электростанции в Белоруссии.