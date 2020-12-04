04 Декабря 2020
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Общество В России
семья (2017) | Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

За отказ отдать ребенка по суду может грозить уголовная ответственность

Министерство юстиции России предлагает ввести уголовную ответственность для родителей, которые отказываются передать ребенка по решению суда.

Наказание может быть вплоть до лишения свободы на год, сообщается на сайте ведомства. Там считают существующие меры, направленные на принудительную передачу ребенка, недостаточны.

Если человека дважды штрафовали за неисполнение решения суда о передаче ребенка, ему будет грозить уголовная ответственность — штраф в размере до 50 тыс. руб., обязательные работы до 240 часов или исправительные работы на срок до года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Напомним, ранее было принято решение отозвать законопроекты о поправках в Семейный кодекс. Речь идет о "законе об экспресс-судах", разработанном сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, который пытались протолкнуть без всякого общественного обсуждения, а также о законе-антиподе, разработанном группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Речь идет о законе об ускоренном порядке изъятия детей из семьи.

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За отказ отдать ребенка по суду может грозить уголовная ответственность

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Теги: дети, семья



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