Китайский аппарат с лунным грунтом возвращается на Землю

Зонд "Чанъэ-5" китайского производства завершил сбор образцов грунта на Луне.

С ним взлетный модуль взлетел с поверхности Луны и вышел на заданную орбиту, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, полученные образцы будут упакованы так, чтобы полностью исключить их загрязнение на Земле. При этом количество полученного грунта не будет считаться основным критерием успешности миссии - главная задача данного аппарата - всё же отработать сам процесс сбора образцов и возвращение на Землю.