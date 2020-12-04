04 Декабря 2020
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Крым, отдых, отпуск, Черное море (2015) | Фото: Накануне.RU

Госдеп: США никогда не признают Крым российским

США никогда не признают присоединение Крыма к России.

Как сообщил заместитель госсекретаря Стивен Биган, Москва продолжает агрессивные действия в отношении Украины. Он заявил, что Россия нарушает международное право, и в отношении Украины продолжается "агрессия", сообщает РИА "Новости".

Напомним, в мае текущего года США призвали Россию немедленно отдать Украине Крым. Об этом заявила временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин.

Также Квин требует не призывать крымчан в армию и прекратить "старые традиции нанесения страданий" крымчанам, имея в виду депортацию крымских татар во время Великой Отечественной войны, к которой она приравняла пребывание Крыма в составе России с 2014 года.

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Госдеп: США никогда не признают Крым российским

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Теги: Госдеп, США, Крым



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