Госдеп: США никогда не признают Крым российским

США никогда не признают присоединение Крыма к России.

Как сообщил заместитель госсекретаря Стивен Биган, Москва продолжает агрессивные действия в отношении Украины. Он заявил, что Россия нарушает международное право, и в отношении Украины продолжается "агрессия", сообщает РИА "Новости".

Напомним, в мае текущего года США призвали Россию немедленно отдать Украине Крым. Об этом заявила временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин.

Также Квин требует не призывать крымчан в армию и прекратить "старые традиции нанесения страданий" крымчанам, имея в виду депортацию крымских татар во время Великой Отечественной войны, к которой она приравняла пребывание Крыма в составе России с 2014 года.