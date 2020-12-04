Перечислены возникающие после вакцинации от коронавируса неприятные симптомы

Каждый десятый привитый первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса российского производства "Спутник V" может почувствовать жар, озноб, слабость или тошноту.

У 1,5% вакцинированных может заложить нос или запершить в горле, говорится в памятке с рекомендациями, которую выдают вакцинируемым в Москве. Уточняется, что недомогание - нормальная индивидуальная реакция организма и один из признаков формирования иммунитета. В этом случае рекомендуется уменьшить физическую нагрузку.

При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие, а при температуре тела выше 39 градусов, необходимо вызвать врача, сообщает РИА "Новости".

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе (в период с 7 по 13 декабря). Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что инфраструктура в целом к этому готова.

Многие разрабатываемые вакцины от коронавируса, в том числе российский "Спутник V", имеют очень сложные требования к хранению и транспортировке, в частности, к соблюдению низкого температурного режима. Поэтому "Спутник V" был разработан в двух формах – классической и в виде порошка, который проще хранить и перевозить, но он сложнее в производстве и применении, что сказывается и на цене.