В ОНФ посоветовали партиям искать кандидатов в Госдуму среди волонтеров

Глава исполкома "Общероссийского народного фронта" Михаил Кузнецов сообщил, что политическим партиям страны стоит обратиться к ОНФ и волонтерскому корпусу для поиска перспективных кандидатов на выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.

Как отметил Кузнецов, ОНФ уже сотрудничает с 3 тыс. НКО и рекомендовал их сотрудникам участвовать в кадровом конкурсе Кремля "Лидеры России. Политика". Среди перспективных кандидатов в Думу глава исполкома назвал подмосковного фермера Олега Сироту.

Как считает руководитель лаборатории социальных исследований Петр Кирьян, партиям следует искать кандидатов в благотворительности, волонтерстве, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, певец и стилист Сергей Зверев заявил, что "со всей страны приходят предложения баллотироваться в Государственную думу от Бурятии". "И я задумался", - рассказал артист в своем блоге в Instagram.

Хотя ранее появились слухи о том, что, например, "Единая Россия" собирается ограничить выдвижение от своего имени в Госдуму артистов, спортсменов и прочих певцов, но для Зверева, вероятно, могли бы сделать исключение. Ведь популярность в последнее время он зарабатывает именно на политической повестке, а не на своем уже порядком подзабытом публикой образе из начала нулевых.