На Дальний Восток пришел Новый год. Путин выступил с новогодним обращением

Новый год пришел в Россию - первыми его встретили жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского - в 15.00 мск. Жители самого дальнего Дальнего Востока уже выслушали новогоднее обращение президента.

Президент России Владимир Путин, поздравляя россиян с новым 2021 годом, отметил, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет, был трудным, но Россия прошла его с достоинством, передает РИА Новости. "Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всём мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придётся пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей", - сказал Путин в своем традиционном обращении.

Однако, по словам главы государства, 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надёжные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.

Поэтому, как отметил президент, год удалось пройти достойно. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие - в наших сердцах, в нашем характере и поступках", - сказал президент.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Путин в своей речи не обошел вниманием ветеранов. "Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг - с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы", - добавил он.

Далее 2021 год придет в 16.00 по московскому времени праздник к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час праздник встретят в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите 2021 год наступит в 18.00 по Москве, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ - в 19.00.

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