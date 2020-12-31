Качественная и стильная спецодежда для офиса. Классика, casual от «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА»

Спецодежда давно перестала быть просто способом защиты при выполнении определенных работ. Это уже часть корпоративной культуры и стиля, ведь от внешнего вида персонала зависит и общее впечатление о компании, а оно формирует лояльность и доверие клиентов и партнеров. Чтобы вам было легче определиться с униформой для сотрудников, показываем варианты комплектов одежды на примере моделей из каталога производителя «СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» .

Администраторы, менеджеры, секретари и другой офисный персонал

Классический стиль – беспроигрышный вариант для компаний любой сферы деятельности. Костюмы строгого покроя придают сотрудникам солидный вид и подчеркивают их профессионализм.

Базовый классический мужской костюм

Мужские костюмы El-Risto – это классика делового стиля. Для их производства используется смесовая костюмная ткань (вискоза + полиэстер), поэтому одежда износостойкая, не вытягивается и не скатывается, за ней легко ухаживать.

Модель в черном цвете – более свободная, полуприлегающего силуэта. Идеальный выбор для персонала любого возраста и комплекции.

Синий костюм на фото – модель slim fit с прилегающим кроем. Это стильная спецодежда для мужчин с хорошей фигурой. И это не просто более современная интерпретация деловой классики – так можно подчеркнуть хорошую физическую форму сотрудников и продемонстрировать заботу компании об их здоровье. А это дополнительный фактор в формировании лояльности контрагентов.

Базовый классический женский костюм

Чтобы сотрудницам было максимально комфортно на рабочем месте, лучше дать им выбор, что носить – юбку или брюки.

На фото – варианты комплектов женской одежды из коллекции El-Risto: жакета, юбки, брюк и жилета. И тут есть широкие возможности для определения правил корпоративной униформы.

Самый очевидный вариант – персонал сам выбирает по погоде и предпочтениям, что надеть. Но с таким комплектом можно более гибко подходить к внешнему виду сотрудников. Например, старший менеджер в обязательном жакете будет выделяться на фоне остальных офисных сотрудников в жилетах. Еще больше возможностей появляется, если для персонала разных должностей назначить разные оттенки рубашек.

Базовый костюм в стиле casual

Такая одежда выглядит более неформально и помогает сформировать доверительный тон в отношениях с посетителями и клиентами. Но отказываться от делового стиля совсем не обязательно. Просто замените жакеты на трикотажные жилеты или джемперы – разница будет видна сразу. А можно и заменить классические брюки на джинсы, а рубашку – на тенниску: если они у всех одинаковые, то сразу понятно, что это современная униформа креативной компании.

Цвет выбирайте в соответствии с корпоративным стилем, очень эффектно на такой одежде выглядят логотип или другие нашивки, например, с указанием отдела, должности и даже имени сотрудника – можно обойтись без бейджиков, информацию на которых зачастую трудно прочитать.

К тому же такие жилеты очень удобные благодаря трикотажной вязке и, если говорить о конкретных моделях производителя, приятные в носке и теплые (шерсть+акрил).

Дополнительные элементы

Галстуки. Цвет – корпоративный или в зависимости от круга обязанностей сотрудников.

Подтяжки и ремни. Неочевидные, но очень важные элементе униформы, ведь разные модели и оттенки сразу вносят разнобой в общий вид персонала даже в одинаковой униформе.

Утепленная одежда. Это возможность соответствовать единому стилю компании даже во время выездов, на корпоративных мероприятиях.

Важные моменты:

Корпоративные галстуки должны быть на резинке, чтобы “узел” всегда выглядел безупречно, а персонал не тратил время на его завязывание.

Подтяжки могут стать настоящей изюминкой – если не надевать сверху пиджак, модель на фото будет эффектно выделяться на фоне темной рубашки, придавая образу еще больше казуальности и свободы.

Для теплой одежды важно не забыть заказать нанесение логотипа.

Если вы хотите, чтобы на корпоративной спецодежде был нанесен логотип компании, учитывайте, что с ним должна быть только одна видимая деталь гардероба – или жакет, или галстук. Но если вы выбрали жакет, то можно добавить лого и на рубашку – ее видно, только когда жакет снят.

Обслуживающий персонал

Офис – это не только менеджеры, администраторы и другие специалисты, которые традиционно считаются офисными работниками. От того, как выглядит уборщица, электрик, технический работник на парковке, репутация компании зависит не меньше.

Классика

Комплекты из смесовой ткани (брючный костюм “Элегант” – вискоза+п/э, трикотажное платье с передником “Грейс” – полиэфир+хлопок с водоотталкивающей пропиткой) гигроскопичные и износостойкие, загрязнения на них хорошо отстирываются, и форму после стирок одежда сохраняет. Если вариант с передником кажется неуместным в вашем офисе, для уборщиц общих помещений можно оставить только платье, а передник использовать только при уборке на офисной кухне.

Униформа в свободном стиле

Первая модель – это то же платье “Грейс”, но выполненное в ярком молодежном оттенке. Не менее ярко выглядит и комплект “Лига” из такого же смесового материала (хлопок+полиэфир). Отличные варианты для яркого современного офиса.

Специальная униформа

На фото – пример того, как выглядит стильная спецодежда для технических работников.

Это модели из коллекции "AKER" (Эйкер) Helly Hansen Work Wear – в ней есть брюки, полукомбинезоны и куртки разной расцветки. Комплект такой одежды позволяет обеспечить технических специалистов качественной и стильной униформой на все случаи одежды – для работ и внутри офиса, и на территории.

А почему не одежда из обычного магазина?

За здоровье и безопасность сотрудников на рабочем месте ответственность несет работодатель. Конечно, к офисной одежде нет жестких требований, как к спецодежде, например, сварщиков. Но если компания вводит униформу, она должна позаботиться о том, чтобы одежда соответствовала требованиям безопасности – базовые описаны в ТР ТС 017/2011 “О безопасности продукции легкой промышленности (с изменениями на 9 августа 2016 года)". А если корпоративная униформа вводится и для технического персонала – электриков, ремонтников и т.д., то и она должна отвечать соответствующим ГОСТам.

К тому же при покупке спецодежды у производителя можно заказать нанесение логотипа, подгонку по фигуре, внесение изменений в некоторые конструктивные элементы (если это не противоречит техническому регламенту), что позволяет сделать униформу максимально соответствующей корпоративному стилю без снижения ее безопасности и практичности.