Россиян поздравили с новым годом из космоса

Космонавты, работающие на МКС, поздравили россиян с новым годом. Сейчас на станции работают члены экипажа 64-й длительной экспедиции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Передавая друг другу летающий в невесомости микрофон, космонавты назвали уходящий год серьезным испытанием, отметив, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется ради спасения жизни.

Они также напомнили, что 2020 год стал для МКС юбилейным - станция принимает космонавтов уже 20 лет.