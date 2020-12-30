31 Декабря 2020
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Политика В России
Навальный, Соболь, ФБК (2020) | Фото: EPA, &quot;Ведомости&quot;/ТАСС

Пригожин назвал общее число исков к оппозиции

Журналисты выяснили, сколько исков в адрес Алексея Навального и сотрудников признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией подал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Пресс-служба компании «Конкорд» рассказала, что на сегодняшний день речь идет о десяти исках. В частности, юристы бизнесмена оспаривают брачный договор юриста ФБК Любови Соболь с ее мужем Сергеем Моховым.

Кроме того, Пригожин намеревается отсудить у Навального и его соратников в общей сложности 77 миллионов рублей. При этом, в пресс-службе «Конкорда» уточняют, что к регистрации готовится еще шесть исков о защите чести и достоинства.

В пресс-релизе отмечается, что иски не связаны с политическими взглядами Навального и его структур. Судебные процедуры начаты с целью заставить главу «ФБК» соблюдать законы Российской Федерации.

пресс-служба компании конкорд, скан, пригожин, лп(2020)|Фото: пресс-служба корпорации Конкорд

Ранее Симоновский районный суд Москвы рассмотрел иск Евгения Пригожина к Навальному и Соболь. После заседания предприниматель из Петербурга подчеркнул, что Алексей Навальный и Любовь Соболь - «болтуны, которые отказались от своих слов при первой же опасности».

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Пригожин назвал общее число исков к оппозиции

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Теги: евгений пригожин, любовь соболь, навальный, симоновский суд, конкорд



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