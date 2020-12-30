«Шугалей» признан одним из лучших фильмов уходящего года

Портал Вести.ru опубликовал результаты «Абсолютного рейтинга», основанного на изучении зрительских симпатий семи самых популярных интернет-площадок. На каждой из них россияне голосовали за наиболее понравившиеся фильмы, итоговый список составлен из лучших российских картин. В топ-10 попал художественно-документальный боевик «Шугалей».

«Абсолютный рейтинг» составлен следующим образом: первой десятке кинолент на каждом из сервисов присваивались баллы от 1 до 10 в зависимости от степени популярности на том или ином портале. Потом оценки суммировались и определялся итоговый победитель.

На первую строчку попал фильм Клима Шипенко «Холоп». Эта лента стала самой популярной в российском кинопрокате в 2020 году. Девятое место занял «Шугалей».

В основу сюжета «Шугалея» заложена реальная история о судьбе ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отправившихся проводить социологические исследования в Ливию в 2019 году. В мае прошлого года их бросили в тюрьму «Митига» и подвергали пыткам. За решеткой россиянам не позволяли даже встретиться с адвокатом, а официальные обвинения так и не были предъявлены.

Съемки киноленты проходили на фоне попыток освободить россиян. В начале декабря 2020 года, благодаря усилиям общественности, поддержке российских дипломатов и сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), пленники вернулись на родину.