30 Декабря 2020
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Общество В России
фильм шугалей, решетка, ливия, тюрьма (2020) | Фото: t.me/alexandr_malkevich

«Шугалей» признан одним из лучших фильмов уходящего года

Портал Вести.ru опубликовал результаты «Абсолютного рейтинга», основанного на изучении зрительских симпатий семи самых популярных интернет-площадок. На каждой из них россияне голосовали за наиболее понравившиеся фильмы, итоговый список составлен из лучших российских картин. В топ-10 попал художественно-документальный боевик «Шугалей».

«Абсолютный рейтинг» составлен следующим образом: первой десятке кинолент на каждом из сервисов присваивались баллы от 1 до 10 в зависимости от степени популярности на том или ином портале. Потом оценки суммировались и определялся итоговый победитель.

На первую строчку попал фильм Клима Шипенко «Холоп». Эта лента стала самой популярной в российском кинопрокате в 2020 году. Девятое место занял «Шугалей».

В основу сюжета «Шугалея» заложена реальная история о судьбе ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отправившихся проводить социологические исследования в Ливию в 2019 году. В мае прошлого года их бросили в тюрьму «Митига» и подвергали пыткам. За решеткой россиянам не позволяли даже встретиться с адвокатом, а официальные обвинения так и не были предъявлены.

Съемки киноленты проходили на фоне попыток освободить россиян. В начале декабря 2020 года, благодаря усилиям общественности, поддержке российских дипломатов и сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), пленники вернулись на родину.

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«Шугалей» признан одним из лучших фильмов уходящего года

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Теги: шугалей, топ фильмов, ливия, фзнц



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