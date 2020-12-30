30 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
Ретро-трамвай &quot;Уралтрансмаша&quot; (2020) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Куйвашев: Новый ретро-трамвай может стать визитной карточкой Екатеринбурга

На дорогах Екатеринбурга уже в следующем году может появиться новая разработка "Уралтрансмаша" - ретро-трамвай. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Такой трамвай может стать одной из визитных карточек города. Он понравится и горожанам, и туристам, которых мы с окончанием эпидемии очень ждем", - заявил губернатор.

Ретро-трамвай "Уралтрансмаша"(2020)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Сам вагон будто приехал из прошлого века: деревянные сидения, стилизация корпуса и даже цвет. При этом внутри, по словам Куйвашева, передовые технологии. Сам трамвай разработан на основе уже имеющейся модели 71-415. Вагон является низкопольным, что особенно важно для маломобильных горожан уральской столицы. Всего внутри предусмотрено 30 посадочных мест, когда общая вместимость составляет 199 человек.

Трамвайный билет ретро-трамвая "Уралтрансмаша"(2020)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Отличный вагон! Спасибо разработчикам и конструкторам за идею и реализацию. И отдельное спасибо "Уралтрансмашу" за предновогодний сувенир. Теперь у меня есть билет на памятную поездку. Как и написано, повешу на почетное место", - рассказал губернатор.

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Куйвашев: Новый ретро-трамвай может стать визитной карточкой Екатеринбурга

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Теги: ретро-трамвай, Екатеринбург, Куйвашев



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