Куйвашев: Новый ретро-трамвай может стать визитной карточкой Екатеринбурга

На дорогах Екатеринбурга уже в следующем году может появиться новая разработка "Уралтрансмаша" - ретро-трамвай. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Такой трамвай может стать одной из визитных карточек города. Он понравится и горожанам, и туристам, которых мы с окончанием эпидемии очень ждем", - заявил губернатор.

Сам вагон будто приехал из прошлого века: деревянные сидения, стилизация корпуса и даже цвет. При этом внутри, по словам Куйвашева, передовые технологии. Сам трамвай разработан на основе уже имеющейся модели 71-415. Вагон является низкопольным, что особенно важно для маломобильных горожан уральской столицы. Всего внутри предусмотрено 30 посадочных мест, когда общая вместимость составляет 199 человек.

"Отличный вагон! Спасибо разработчикам и конструкторам за идею и реализацию. И отдельное спасибо "Уралтрансмашу" за предновогодний сувенир. Теперь у меня есть билет на памятную поездку. Как и написано, повешу на почетное место", - рассказал губернатор.