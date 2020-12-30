В Челябинске два дома "Речелстроя" будут достраивать с помощью Фонда защиты прав дольщиков

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о достройке трех домов в Челябинске и Копейске. Дольщики еще трех долгостроев получат денежные компенсации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Так, будут достроены дома 3.34 и 3.18 застройщика ООО "Речелстрой" и дом застройщика ООО "Уралстрой" в Копейске. Компенсации получат дольщики дома 3.20 ООО "Речелстрой" и двух домов застройщика ООО "Проект Парковый-1" в Копейске.

В результате будут восстановлены права 586 пострадавших дольщиков.

Напомним, в декабре дольщики дома 3.34 в микрорайоне "Чурилово Lake City" записали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру с просьбой взять на контроль достройку проблемного объекта. По словам дольщиков, строительство дома началось в 2015 году, но его бросили на стадии цоколя. В 2020 году строительство возобновилась, но после возведения пяти этажей стройка снова встала.